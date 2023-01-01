Максим Артамонов
За неделю в Прикамье коронавирусом заболели 493 человека
За неделю в Прикамье коронавирусом заболели 493 человека
За неделю, с 9 по 15 октября, на территории Пермского края выявлено 493 случая заболевания коронавирусом. При этом в Перми зарегистрировано 267 случаев (54% от числа заболевших).
Напомним, ранее, со 2 по 8 октября, в Пермском крае коронавирусом заболели 502 чел.
По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на 15 октября на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии Прикамья и медицинских организаций региона было проведено 6,969 млн исследований на коронавирус.
За прошедшую неделю в среднем проводилось по 2,1 тыс. исследований в день. В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день в регионе достаточно тест-систем, а исследования доступны для всех категорий граждан, которым полагается тестирование.
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