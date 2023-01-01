За неделю в Прикамье от коронавируса скончались два человека Госпитализировано 80 жителей Поделиться Твитнуть

За неделю со 2 по 8 октября в Пермском крае коронавирусом заболели 502 чел., это на 35 чел. больше, чем было выявлено в предыдущую семидневку. Выздоровели 433. Об этом сообщает федеральный ресурс «Стопкоронавирус».

Также за неделю было госпитализировано 80 жителей Прикамья, два пациента с COVID-19 скончались.

По данным федерального Роспотребнадзора, ситуация с ковидом в России стабилизируется. По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости за прошедшую неделю снизился на 3,5%, хотя в предыдущие шесть недель число заболевших росло.

Как сообщила ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова, последнюю неделю в России отмечается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому вводить ограничения нет необходимости.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.