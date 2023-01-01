Максим Артамонов В Перми открыли для движения автомобилей новый участок улицы Строителей До конца месяца подрядчик должен установить ограждения и освещение Поделиться Твитнуть

ул. Строителей

Министерство транспорта Пермского края

С 16 октября в Перми для движения транспорта полностью открыт второй этап новой автомагистрали на ул. Строителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Теперь автомобили могут проезжать от примыкания 2-й Шоссейной улицы напрямую до кольцевой развязки на выезде из м/р Парковый. До конца октября подрядчик обещает завершить работы по установке ограждений и освещения, а также выполнить озеленение территории.

Напомним, работы по реконструкции улицы начались в 2019 году и проходят в четыре этапа. В конце августа этого года было открыто движение по одному направлению нового участка ул. Строителей (от ул. 2-й Шоссейной до ул. Зои Космодемьянской). Введённый в эксплуатацию участок имеет протяжённость почти 1 км. Магистраль по ул. Строителей протянется от ул. Куфонина до ул. Стахановской.

Первая очередь дороги от ул. Куфонина до ул. Вишерской уже сдана в эксплуатацию. Ведутся работы на третьем этапе — от ул. Папанинцев до площади Гайдара.

Согласно данным адресной краевой инвестиционной программы, оценочная стоимость строительства перехода ул. Строителей — площадь Гайдара — ул. Стахановская составит 5,8 млрд руб., а общая стоимость проекта в целом — 14,9 млрд руб.

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