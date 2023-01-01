МЧС предупредило о сильном ветре в Прикамье 17 октября Поделиться Твитнуть

Как сообщили в региональном управлении МЧС, днём 17 октября по Пермскому краю ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Данное неблагоприятное метеорологическое явление может привести к падению деревьев, слабо укреплённых конструкций, обрыву линий электропередачи. Об этом пишет «Рифей».

В связи с этим жителям рекомендуется проявлять осторожность, стараться не находиться вблизи деревьев и ЛЭП, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров и торможений, а движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что с усиления ветра во вторник в регионе начнётся похолодание. В среду в ряде территорий пройдут ливневые снегопады, а температура упадёт до +1...+6 градусов.





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