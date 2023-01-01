Со среды в Пермском крае резко похолодает Пройдут ливневые осадки в виде мокрого снега и снежной крупы Поделиться Твитнуть

После потепления до +15 градусов в начале недели, со среды в Пермском крае резко похолодает. Погода начнёт меняться уже вечером 17 октября, когда с юго-запада подойдёт холодный фронт и порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на специалистов ГИС-центра ПГНИУ.

18 октября температура воздуха в течение суток не превысит +1...+6 градусов, в Перми будет +3…+5. При этом в ряде территорий днём ожидаются ливневые осадки в виде мокрого снега и снежной крупы.

В ночь на четверг температура опустится до -1 градуса, а днём будет +1…+6, в пятницу от 0 до +5 градусов, на большей части края ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В выходные в Пермском крае прогнозируется более сильное похолодание и обильные осадки в виде снега, в том числе в краевом центре.

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