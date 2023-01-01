Максим Артамонов Долгострой «Камской долины» на Автозаводской, 11 продадут с торгов Объект оценили в почти 128 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Таким здание выглядело в проекте.

На сайте гозакупок объявлен аукцион по продаже долгостроя по ул. Автозаводской, 11 в Перми, а также земельного участка, на котором он расположен.

Объект на площади 1 га находится в Кировском районе.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 127,9 млн руб. Торги запланированы на 20 ноября.

Участок по ул. Автозаводской, 11 предназначался для строительства ЖК «Ядома» — 25-этажного дома с жилой площадью 64 тыс. кв. м. Застройщиком выступила «Камская долина», однако она обанкротилась, а объект превратился в долгострой. В октябре 2021 года сообщалось, что дольщикам начали выплачивать компенсации.

Напомним, в июне этого года стало известно, что Российский фонд развития территорий планирует продать с молотка пять земельных участков в Прикамье, где находятся проблемные объекты, которые строились в качестве жилья для дольщиков. В их числе участок по ул. Автозаводской, 11, площадка «Т-Ситистрой» в Кондратово (ул. Тепличная, 4 и 8) и Первый Пермский микрорайон в Лобаново. Кроме того, в перечне, опубликованном на сайте Фонда, — участки под долгостроями ТПФ «Пассаж-1» (ул. Цимлянская, 28 и 30 в Перми) и по ул. Бабичева, 4б («СтройДом» в Звёздном).

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