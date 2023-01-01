Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В рамках Ночи искусств состоится «Прощание с собором» Пермская галерея планирует много необычных активностей для посетителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках всероссийской Ночи искусств 4 ноября состоится «Прощание с собором»: пермские любители искусства смогут в последний раз посетить Спасо-Преображенский собор в качестве «квартиры» художественного музея. Об этом «Новому компаньону» рассказала директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян.

В программе события — ночные концерты, экскурсии по пустому зданию, когда посетители впервые смогут зайти в те помещения, куда во время работы галереи вход был воспрещён, и многие другие активности.

В настоящее время постоянная экспозиция уже закрыта для посещений, начался её демонтаж и подготовка к перевозке экспонатов в помещение для временного хранения. До конца октября продолжают работать для посетителей четыре временные выставки.

Галерея должна полностью освободить помещение собора к 1 декабря.

Подробное интервью с Юлией Тавризян можно будет прочитать в «Новом компаньоне» 24 октября.

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