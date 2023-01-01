Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Главный девиз: «Очень нежно»
Экспозиция деревянной скульптуры в здании Спасо-Преображенского собора демонтирована
Сотрудники Пермской художественной галереи полностью демонтировали экспозицию пермской деревянной скульптуры в здании Спасо-Преображенского собора.
Пять дней понадобилось на то, чтобы перенести экспонаты с
третьего этажа на первый. Во второй половине октября начнётся её упаковка: для
этого в Пермь приедут сотрудники специализированной транспортной компании
«Тот-Арт» из Санкт-Петербурга. Именно они будут заниматься упаковкой и
транспортировкой экспонатов галереи. По данным краевого минкульта, на переезд
коллекции Пермской галереи в новое здание в 2023 году будет направлено 66,2 млн
руб. и ещё 57 млн руб. – в 2024.
Процессом демонтажа руководила хранитель коллекции
деревянной скульптуры Ксения Зубакина. Она напомнила, что нынешняя экспозиция
была создана в 2000 году, дизайнером выступил известнейший пермский художник
Михаил Павлюкевич, научным руководителем – искусствовед Ольга Власова. С тех
пор самые массивные и сложные экспонаты никогда не покидали своих мест.
На демонтаже работало более десяти человек: на помощь
рабочим галереи пришли сотрудники индивидуального предпринимателя Алексея
Путинцева, который работает на монтаже всех выставок в крупнейших музеях Перми.
Дежурили два реставратора, именно они принимали решение в сложных случаях:
определяли, какие скульптуры можно разобрать, как поставить или положить каждый
экспонат, за какие части старинного предмета можно взяться руками или
закрепиться с помощью тросов. Метод проб и ошибок в этом процессе не работает:
ошибок быть не должно сразу, все скульптуры необходимо перенести абсолютно
невредимыми.
Ксения Зубакина,
хранитель коллекции деревянной скульптуры Пермской художественной галереи:
– Казалось бы, что тут
сложного – перенести скульптуры с места на место? Но мы работали пять дней «по
полной». Скульптуры очень большие и тяжёлые: те же Николы Можайские – это 50 –
60 килограммов каждая скульптура, у них сложная форма, много мелких выступающих
деталей – мечи, фигурки храмов; и они очень хрупкие, потому что это дерево,
которому 200 – 300 лет. В отличие от скульптуры из бронзы или камня, это вещи
очень-очень деликатные – легко повредить и само дерево, и красочный слой, поэтому
наш главный девиз: «Очень нежно!»
Когда скульптура
святого Николая находилась в часовне деревни Зеленята, верующие много чего
чудесного про неё рассказывали. Главный мотив этих легенд: Никола много ходит.
Староста часовни жаловался Серебренникову, что каждый год приходилось резать
для скульптуры новые башмаки, ведь старые изнашивались от частой ходьбы. Не
знаю, что там было в Зеленятах, а мы Николу на руках несли, сам он не пошёл.
Скульптура тяжёлая, у неё всего четыре точки, за которые можно взяться, нести
неудобно…
Когда сняли скульптуру
с подиума, увидели под ногами Николы четыре рублёвых монетки. Видимо, кто-то из
посетителей так выразил свое почтение к образу.
Специалисты галереи заранее знали, с какими экспонатами
будут главные проблемы: это большой лысьвенский «Саваоф» работы Дмитрия
Домнина, «Христос в темнице» из Пашийской церкви и «Распятие» из Усолья – самое
большое в коллекции.
Особенно заставил помучиться двухсоткилограммовый Саваоф.
Более двух часов понадобилось, чтобы просто снять скульптуру с подиума и
поставить на пол: казалось бы, так удобно взяться за выступающие лучи, но
именно они – самая уязвимая часть конструкции, а безопасно взяться можно только
за массивное треугольное основание. Когда скульптуру, наконец, спустили, реставраторы,
осмотрев её, разрешили размонтировать конструкцию на три фрагмента, и уже по
частям её спускали с третьего этажа на первый.
Пашийский «Христос в темнице» – экспонат № 1 в коллекции
Николая Серебренникова – оказался гораздо более покладистым. Эта ажурная
барочная конструкция была полностью отреставрирована в 2005 году в Центре им.
Игоря Грабаря, и при осмотре оказалось, что она разбирается на небольшие
фрагменты настолько легко, что не нужны никакие схемы и инструкции – алгоритм
легко подбирается интуитивно. Этот экспонат, самый конструктивно сложный, разбирали
в последнюю очередь: так получилось, что скульптура, которую основатель
коллекции нашёл первой, последней покинула зал под куполом
Спасо-Преображенского собора.
С усольским распятием после опыта, полученного с Саваофом,
больших проблем уже не возникло.
Коллекция пермской деревянной скульптуры отправится сейчас
на временное хранение, а в 2024 году именно она станет первой частью постоянной
экспозиции Пермской галереи в новом здании, которая будет открыта для
посетителей.
Валерий Заровнянных
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.