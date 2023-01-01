Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Главный девиз: «Очень нежно» Экспозиция деревянной скульптуры в здании Спасо-Преображенского собора демонтирована Поделиться Твитнуть

Валерий Заровнянных

Сотрудники Пермской художественной галереи полностью демонтировали экспозицию пермской деревянной скульптуры в здании Спасо-Преображенского собора.

Пять дней понадобилось на то, чтобы перенести экспонаты с третьего этажа на первый. Во второй половине октября начнётся её упаковка: для этого в Пермь приедут сотрудники специализированной транспортной компании «Тот-Арт» из Санкт-Петербурга. Именно они будут заниматься упаковкой и транспортировкой экспонатов галереи. По данным краевого минкульта, на переезд коллекции Пермской галереи в новое здание в 2023 году будет направлено 66,2 млн руб. и ещё 57 млн руб. – в 2024.

Процессом демонтажа руководила хранитель коллекции деревянной скульптуры Ксения Зубакина. Она напомнила, что нынешняя экспозиция была создана в 2000 году, дизайнером выступил известнейший пермский художник Михаил Павлюкевич, научным руководителем – искусствовед Ольга Власова. С тех пор самые массивные и сложные экспонаты никогда не покидали своих мест.

На демонтаже работало более десяти человек: на помощь рабочим галереи пришли сотрудники индивидуального предпринимателя Алексея Путинцева, который работает на монтаже всех выставок в крупнейших музеях Перми. Дежурили два реставратора, именно они принимали решение в сложных случаях: определяли, какие скульптуры можно разобрать, как поставить или положить каждый экспонат, за какие части старинного предмета можно взяться руками или закрепиться с помощью тросов. Метод проб и ошибок в этом процессе не работает: ошибок быть не должно сразу, все скульптуры необходимо перенести абсолютно невредимыми.

Ксения Зубакина, хранитель коллекции деревянной скульптуры Пермской художественной галереи:

– Казалось бы, что тут сложного – перенести скульптуры с места на место? Но мы работали пять дней «по полной». Скульптуры очень большие и тяжёлые: те же Николы Можайские – это 50 – 60 килограммов каждая скульптура, у них сложная форма, много мелких выступающих деталей – мечи, фигурки храмов; и они очень хрупкие, потому что это дерево, которому 200 – 300 лет. В отличие от скульптуры из бронзы или камня, это вещи очень-очень деликатные – легко повредить и само дерево, и красочный слой, поэтому наш главный девиз: «Очень нежно!»

Когда скульптура святого Николая находилась в часовне деревни Зеленята, верующие много чего чудесного про неё рассказывали. Главный мотив этих легенд: Никола много ходит. Староста часовни жаловался Серебренникову, что каждый год приходилось резать для скульптуры новые башмаки, ведь старые изнашивались от частой ходьбы. Не знаю, что там было в Зеленятах, а мы Николу на руках несли, сам он не пошёл. Скульптура тяжёлая, у неё всего четыре точки, за которые можно взяться, нести неудобно…

Когда сняли скульптуру с подиума, увидели под ногами Николы четыре рублёвых монетки. Видимо, кто-то из посетителей так выразил свое почтение к образу.

Специалисты галереи заранее знали, с какими экспонатами будут главные проблемы: это большой лысьвенский «Саваоф» работы Дмитрия Домнина, «Христос в темнице» из Пашийской церкви и «Распятие» из Усолья – самое большое в коллекции.

Особенно заставил помучиться двухсоткилограммовый Саваоф. Более двух часов понадобилось, чтобы просто снять скульптуру с подиума и поставить на пол: казалось бы, так удобно взяться за выступающие лучи, но именно они – самая уязвимая часть конструкции, а безопасно взяться можно только за массивное треугольное основание. Когда скульптуру, наконец, спустили, реставраторы, осмотрев её, разрешили размонтировать конструкцию на три фрагмента, и уже по частям её спускали с третьего этажа на первый.

Пашийский «Христос в темнице» – экспонат № 1 в коллекции Николая Серебренникова – оказался гораздо более покладистым. Эта ажурная барочная конструкция была полностью отреставрирована в 2005 году в Центре им. Игоря Грабаря, и при осмотре оказалось, что она разбирается на небольшие фрагменты настолько легко, что не нужны никакие схемы и инструкции – алгоритм легко подбирается интуитивно. Этот экспонат, самый конструктивно сложный, разбирали в последнюю очередь: так получилось, что скульптура, которую основатель коллекции нашёл первой, последней покинула зал под куполом Спасо-Преображенского собора.

С усольским распятием после опыта, полученного с Саваофом, больших проблем уже не возникло.

Коллекция пермской деревянной скульптуры отправится сейчас на временное хранение, а в 2024 году именно она станет первой частью постоянной экспозиции Пермской галереи в новом здании, которая будет открыта для посетителей.

Валерий Заровнянных

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