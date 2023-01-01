На площади Карла Маркса установили стелу «Пермь – город трудовой доблести» Поделиться Твитнуть

На площади Карла Маркса установлена стела, посвящённая присвоению Перми в 2020 году почётного звания города трудовой доблести за заслуги во время Великой Отечественной войны.

Архитектурный ансамбль в честь этого события состоит из металлической конструкции стелы почти 26 м в высоту (её боковые грани облицованы стеклом и мозаикой с изображениями картин, иллюстрирующих вклад Перми в достижение Победы), а также амфитеатра и стены с мозаикой. На площади сейчас заканчиваются благоустроительные работы: здесь заменят покрытие, обустроят тротуары, установят скамьи и вазоны, выполнят озеленение и освещение. После этого состоится торжественное открытие.

«Это будет один из самых красивых монументов, посвящённых трудовым подвигам земляков», — заявил ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Звание города трудовой доблести есть ещё у одного города в Пермском крае — Лысьвы, открытие памятной стелы там состоялось 10 сентября.

В Перми камень на месте строительства будущей памятной стелы на площади Карла Маркса был заложен в мае 2021 года.

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