В Лысьве открыли монумент «Лысьва – город трудовой доблести» Поделиться Твитнуть

В городе Лысьве Пермского края 10 сентября состоялось торжественное открытие монумента «Лысьва — город трудовой доблести». Он появился на проспекте Победы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Председатель думы Лысьвенского городского округа Николай Каменских отметил: «Мой дед Николай Николаевич был сталеваром в годы войны. Награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Для меня, его внука, такие моменты очень важны, всегда переживаю, волнуюсь, слёзы на глазах. Я очень благодарен всем предпринимателям, которые поддержали этот проект, сделали свой вклад в увековечение памяти наших земляков».

Напомним, почётное звание «Город трудовой доблести» Лысьва получила два года назад, 10 сентября 2021 года. В годы войны на местном металлургическом заводе производили взрыватели, снаряды, корпуса фугасных авиационных бомб и легендарные лысьвенские каски.

В Пермском крае звание «Город трудовой доблести» также присвоено и Перми. Соответствующий указ президент РФ подписал летом 2020 года. В мае 2021-го на месте будущей памятной стелы на площади Карла Маркса был заложен камень. Завершение стройки планируется до конца года.

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