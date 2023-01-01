Стела «Город трудовой доблести» в Перми будет иметь высоту более 26 метров Установка планируется до конца года Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Высота памятной стелы «Город трудовой доблести» на площади Карла Маркса в Перми превысит 26 м. Кроме того, она станет частью архитектурного ансамбля, состоящего из самого памятника, амфитеатра и стены с мозаикой. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, подготовительные работы к установке стелы уже начались. Завершение стройки планируется до конца года. На площади заменят покрытие, обустроят тротуары, установят скамьи и вазоны, выполнят озеленение и освещение.

Почётное звание «Город трудовой доблести» Перми присвоено указом президента РФ летом 2020 года. В мае 2021 года на месте будущей стелы был заложен камень.

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