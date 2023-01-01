Максим Артамонов В Перми стелу на площади Карла Маркса обещают открыть в октябре Она посвящена трудовому подвигу жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Возведение памятной стелы, посвящённой трудовому подвигу пермяков, завершат в октябре этого года. Об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Насколько я понимаю, это будет один из самых красивых монументов, посвящённых трудовым подвигам земляков. Будет хорошая мозаика, подсветка. Стела будет открыта в октябре и будет напоминать о трудовых подвигах прикамцев», — рассказал Дмитрий Махонин.

По его словам, сейчас строительство уже движется к завершению. И пермякам стоит помнить не только о трудовых подвигах жителей Прикамья во время Великой Отечественной войны, но и о напряжённой работе современных заводчан.

Константин Долгановский

Губернатор напомнил, что звание ещё одного города трудовой доблести в Пермском крае есть у Лысьвы, где 10 сентября состоялось открытие стелы. Она установлена на проспекте Победы. Почётное звание «Город трудовой доблести» Лысьва получила два года назад, 10 сентября 2021 года. В годы войны на местном металлургическом заводе производили взрыватели, снаряды, корпуса фугасных авиационных бомб и легендарные лысьвенские каски.

В Перми камень на месте строительства будущей памятной стелы на площади Карла Маркса был заложен в мае 2021 года.

Стела будет представлять собой металлическую конструкцию почти 26 м в высоту. Её боковые грани облицуют стеклом и мозаикой с изображениями картин, иллюстрирующих вклад Перми в достижение Победы. Объект станет частью архитектурного ансамбля, состоящего из самого памятника, амфитеатра и стены с мозаикой. На площади заменят покрытие, обустроят тротуары, установят скамьи и вазоны, выполнят озеленение и освещение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.