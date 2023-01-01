Компанию, ведущую реновацию депо в Разгуляе, возглавила бывший замминистра промышленности Прикамья 

Поделиться
Трамвайное депо

Трамвайное депо
  Сергей Копышко
Администрация Перми

Бывший замминистра промышленности Пермского края Ирина Никитенко стала директором ООО «Альянс». Компания арендовала бывшее депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе и займётся реновацией пространства. С 2018 года директором ООО была Вероника Петухова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ирина Никитенко занимала должность замминистра промышленности Прикамья с 2013 по 2016 год, также была в правлении АО «Микрофинансовая компания Пермского края» и региональной Корпорации развития МСП. Сейчас она является руководителем ООО «Пермский центр инновационного менеджмента» (принадлежит предпринимательнице Светлане Корчагиной) и финансовым директором одной из швейных фабрик совладельца ООО «Альянс» Дмитрия Царёва.

ООО «Альянс» специализируется на управлении и аренде недвижимости. Его учредителями являются Дмитрий Царёв, владелец нескольких швейных фабрик в Прикамье и за его пределами, и Игорь Колесников, пермский перевозчик.

В марте 2023 года «Альянс» выиграл аукцион на аренду депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе. В соответствии с условиями аукциона, ООО «Альянс» обязуется отреставрировать этот объект для последующего использования его как гастрономическо-развлекательного центра. Реновация пространства получила статус регионального приоритетного инвестиционного проекта в августе. Предполагаемые вложения в развитие площадки оцениваются в 200 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться