Компанию, ведущую реновацию депо в Разгуляе, возглавила бывший замминистра промышленности Прикамья Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

Администрация Перми

Бывший замминистра промышленности Пермского края Ирина Никитенко стала директором ООО «Альянс». Компания арендовала бывшее депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе и займётся реновацией пространства. С 2018 года директором ООО была Вероника Петухова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ирина Никитенко занимала должность замминистра промышленности Прикамья с 2013 по 2016 год, также была в правлении АО «Микрофинансовая компания Пермского края» и региональной Корпорации развития МСП. Сейчас она является руководителем ООО «Пермский центр инновационного менеджмента» (принадлежит предпринимательнице Светлане Корчагиной) и финансовым директором одной из швейных фабрик совладельца ООО «Альянс» Дмитрия Царёва.

ООО «Альянс» специализируется на управлении и аренде недвижимости. Его учредителями являются Дмитрий Царёв, владелец нескольких швейных фабрик в Прикамье и за его пределами, и Игорь Колесников, пермский перевозчик.

В марте 2023 года «Альянс» выиграл аукцион на аренду депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе. В соответствии с условиями аукциона, ООО «Альянс» обязуется отреставрировать этот объект для последующего использования его как гастрономическо-развлекательного центра. Реновация пространства получила статус регионального приоритетного инвестиционного проекта в августе. Предполагаемые вложения в развитие площадки оцениваются в 200 млн руб.

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