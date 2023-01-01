В Перми планируется создать «полноценный музей СВО» Он будет первым в стране Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Ростелеком

На месте выставки «Оружие Победы» будет создан полноценный музей СВО. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на telegram-канал министра культуры РФ Ольги Любимовой. По итогам встречи с членом оргкомитета «Пермь-300» Гаврилом Гордеевым она заявила о такой инициативе, однако детали проекта не уточнила.

В конце июня этого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что выставка «Оружие Победы», которая открылась на территории бывшего завода Шпагина 10 июня, может стать прообразом музея СВО. Махонин сослался на то, что выставка оказалась востребованной у пермяков. Он пояснил, что краевые власти ждут от федерации рекомендации по поводу музея СВО. По мнению губернатора, Пермский край уже готов к появлению первого музея СВО.

В октябре в рамках выставки «Оружие Победы» краевые власти анонсировали создание постоянно действующей экспозиция «Мы защищаем свой родной дом», которая займёт дополнительно 250 кв. м. Сообщалось, что экспозиция будет рассказывать о «причинах спецоперации по материалам Ассоциации исторических и военно-исторических музеев». На ней будут представлены также результаты сотрудничества Пермского края с Северодонецком (ЛНР).

Ещё одна часть выставки расскажет посетителям об участниках СВО из Пермского края.

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