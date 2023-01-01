Максим Артамонов Краевые власти анонсировавали создание в Перми первого музея СВО Он может расположиться на территории бывшего завода Шпагина Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира ВКонтакте рассказал, что выставка «Оружие Победы», которая открылась на территории бывшего завода Шпагина 10 июня, может стать прообразом музея СВО. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о том, планируется ли сделать эту выставку постоянной.

По словам главы региона, выставка оказалась востребованной у пермяков, и, когда она задумывалась в прошлом году, была идея показать зрителям «великое прошлое, настоящее и будущее пермской промышленности».

«Сейчас мы разговариваем с нашими уважаемыми предприятиями, заводчанами о том, насколько они нам позволят использовать их экспонаты, которые они нам дали. Если всё получится, то в каком-то виде эта выставка будет постоянной, тем более что мы уже понимаем, что эта выставка, по сути, прообраз выставки, посвящённой специальной военной операции», — заявил губернатор.

Он уточнил, что уже было поручение президента, чтобы в каждом регионе были созданы соответствующие выставки или музеи.

Теперь краевые власти ждут от федерации рекомендации по поводу музея СВО. По мнению губернатора, Пермский край уже готов к появлению первого музея СВО.

Выставка «Оружие Победы» — часть одноимённого патриотического фестиваля, включённого в программу празднования юбилея Перми. Она открылась 10 июня в цехе № 5 бывшего завода Шпагина. Планируется, что она будет работать до 20 октября.

На выставке представлено более 400 экспонатов. Среди них крупногабаритная техника, в том числе РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», корпусная гаубица-пушка МЛ-20, дивизионная гаубица М-30, корпусная пушка А-19, миномёты 120-мм и 240-мм, пушка 130-мм М-46 и др.

Большинство экспонатов были вывезены из музейных хранений, корпоративных и научных экспозиций. Некоторые, навсегда утерянные экспонаты прошлых веков, восстановлены в виде копий в масштабе 1:1.

Вход на выставку бесплатный, по предварительной регистрации на сайте по ссылке. Для посетителей подготовлена экскурсионная программа и другие мероприятия — лекции, презентации, кинопоказы, дискуссии от учёных, преподавателей университетов, сотрудников заводов по инженерной, исторической, краеведческой тематике.

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