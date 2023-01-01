В Перми открылась масштабная выставка фестиваля «Оружие Победы» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми 10 июня в цехе № 5 социокультурного пространства «Завод Шпагина» состоялось открытие масштабной экспозиции патриотического фестиваля «Оружие Победы» — флагманского события программы Пермь — 300. Символический старт мероприятию был дан гудком «Эшелона Победы», прибывшего на станцию Пермь-1 в рамках фестиваля. Этот состав на паровозной тяге, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.



Участие в торжественном открытии выставки принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель председателя Правительства — министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов, член федерального оргкомитета «Пермь 300» Сергей Кущенко, продюсер фестиваля Гавриил Гордеев, представитель общественной палаты Прикамья в Общественной палате РФ Ямур Гильмутдинов, председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, руководители промышленных предприятий и общественных объединений и другие почетные гости фестиваля.

По словам губернатора, на протяжении всей своей истории Пермский край был территорией, где куётся оружие побед, а столица Прикамья начиналась и развивалась как город-завод. Дмитрий Махонин отметил, что сегодня во многом благодаря самоотверженному труду наших земляков, предков и современников, Россия является великой державой. Поэтому многие мероприятия празднования 300-летнего юбилея Перми посвящены патриотике, воспитанию молодого поколения и памяти о подвигах героев.

«Благодарю наших земляков, которые сейчас трудятся на заводах, и тех, кто защищает нашу Родину в ходе СВО. Спасибо тем людям и предприятиям, которые участвовали в создании выставки «Оружие Победы». Она очень важна, особенно для младшего поколения. Экспозиция ярко подтверждает, что мы по праву гордимся своей историей, позволяет увидеть все величие нашего прошлого и настоящего. Уверен, каждый посетитель сделает для себя много открытий на выставке и по достоинству оценит наш проект!» — сказал Дмитрий Махонин.

Участники ознакомились с выставкой, на которой представлено более 400 экспонатов. Среди них крупногабаритная техника, в том числе РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», корпусная гаубица-пушка МЛ-20, дивизионная гаубица М-30, корпусная пушка А-19, миномет 120-мм, миномет 240-мм, пушка 130-мм М-46. Также на площадке презентована другая продукция военного и гражданского назначения, оборудование, документы, плакаты и т.д.

По словам директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, большинство экспонатов доступны для просмотра широкому зрителю впервые, так как они были вывезены из музейных хранений, корпоративных и научных экспозиций. Некоторые, навсегда утерянные экспонаты прошлых веков, восстановлены в виде копий в масштабе 1:1.

Фото: пресс-служба краевого правительства

Часть выставки посвящена выдающимся конструкторам военной техники и вооружения. В рамках экспозиции «Гениальные генеральные» посетители смогут познакомиться с именами, историями и достижениями тех, кто двигал российскую науку и формировал вокруг себя коллективы единомышленников для решения сверхсложных задач в военное и послевоенное время.

Также на площадке цеха № 5 прошел концерт «Вера в Победу», организованный совместно с Пермской епархией и лично митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием. Артисты Прикамья представили различные концертные номера, посвященные памяти героев и событиям военных лет.



Кроме того, сегодня на площадке перед Заводом Шпагина был установлен памятный знак «Пермь — город трудовой доблести». Он представляет собой образ железного знамени оборонной промышленности региона.



Выставочная экспозиция будет доступна для посещения жителям и гостям Пермского края с 11 июня по 20 октября в цехе № 5 Завода им. Шпагина. Вход на нее бесплатный по предварительной регистрации на сайте по ссылке. Для посетителей выставки подготовлена экскурсионная программа и другие мероприятия — лекции, презентации, кинопоказы, дискуссии от ученых, преподавателей университетов, сотрудников заводов по инженерной, исторической, краеведческой тематике.



Помимо экспозиции на Заводе им. Шпагина в рамках фестиваля «Оружие Победы» запланированы и другие мероприятия. Например, зрителям будет представлен одноактный балет по первой части знаменитой «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича, созданной в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде. В день присвоения Перми почётного звания «Город трудовой доблести» состоится концерт группы «Любэ». Кроме того, частью фестиваля станет авиашоу «Крылья Пармы» с участием авиационной группы высшего пилотажа «Русь».



Фестиваль «Оружие Победы» — проект, посвящённый наследию предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья, которое сегодня бережно хранится и приумножается. Кроме того, фестиваль и выставка — возможность выразить благодарность значительной части местного населения, трудящегося на благо обороноспособности страны.



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