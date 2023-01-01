Максим Артамонов Бывший акционер «Метафракса» намерен оспорить свой актив в апелляции Ранее почти все акции перешли в собственность государства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд зарегистрировал жалобу пермского АО «Метахолдинг», бенефициаром которого является бывший пермский предприниматель Сейфетдин Рустамов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Компания пытается обжаловать решение Арбитражного суда Пермского края от 8 сентября, после которого с акционеров в пользу государства было взыскано в общей сложности 96,15% акций губахинского АО «Метафракс Кемикалс».

Жалоба пока не принята к производству.

Напомним, 8 октября Арбитражный суд Пермского края признал недействительными результаты приватизации предприятия, удовлетворив иск Генпрокуратуры, которая требовала вернуть в пользу государства почти 100% акций «Метафракс Кемикалс».

В результате этого решения Правительство РФ получило под свой контроль 95,88% акций.

«Метафракс» был приватизирован в 1990-е годы при участии криминальных группировок, сообщил в ходе судебного процесса прокурор. Он пояснил, что из приговора Пермского областного суда 1997 года следует, что в приватизации предприятия были замешаны Дмитрий Рыболовлев и Сейфетдин Рустамов. Оба бизнесмена консолидировали в своих руках акции предприятия и получали сверхприбыли.

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