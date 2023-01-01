Под контролем судебных приставов государству передано 95,88% акций АО «Метафракс Кемикалс» Исполнительное производство завершено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство РФ получило под свой контроль 95,88% акций АО «Метафракс Кемикалс». О завершении исполнительного производства сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

Напомним, Арбитражный суд Пермского края признал недействительными результаты приватизации одного из ведущих производителей формалина и метанола в России. В результате этого решения основной пакет акций предприятия должен был быть изъят у прежних владельцев и передан государству.

В соответствии с исполнительным документом, поступившим в отдел судебных приставов, требовалось изъять в пользу РФ имущество в форме обыкновенных акций АО «Метафракс Кемикалс» 281 672 929 штук из владения АО «Метахолдинг» и 802 299 акций из владения ООО «Метафракс Трейдинг».

АО «Регистратор Интрако» было ответственно за списание акций со счетов задолжавших согласно решению суда организаций .

Судебный пристав-исполнитель сообщил руководству АО «Регистратор Интрако» о начале исполнительного производства и предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае невыполнения судебного решения. Через четыре дня после предупреждения компания предоставила информацию о выполнении требований исполнительного документа. Проверка подтвердила, что основной пакет акций, составляющий 95,88% уставного капитала АО «Метафракс Кемикалс», переведён на счёт Российской Федерации, управляемый Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

Добавим, что после решения Арбитражного суда бывший губернатор Пермского края, а сейчас глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал пересмотр итогов приватизации «путём в никуда», который может демотивировать российский бизнес.

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