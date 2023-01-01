Максим Решетников назвал пересмотр итогов приватизации «путём в никуда» И напомнил о незыблемости прав собственности Поделиться Твитнуть

Максим Решетников

Архив ИД «Компаньон»

Бывший губернатор Пермского края, а сейчас глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал пересмотр итогов приватизации «путём в никуда», который может демотивировать российский бизнес. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме в интервью телеканалу РБК.

По словам главы ведомства, многие предприниматели сейчас наблюдают за происходящим и задаются вопросом, а где «красные линии». Решетников отметил, что сейчас они абсолютно не видны, и напомнил о незыблемости прав собственности.

«Можно долго ковыряться в прошлом и разбираться, всё ли было сделано идеально, или всё было не очень идеально, и с точки зрения каких законов сделано это идеально, тех или этих или каких-то мифических», — добавил чиновник.

Напомним, 8 сентября Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в собственность государства более 92% акций приватизированной в 90-е годы прошлого века компании «Метафракс Кемикалс». Суд посчитал, что переход завода в частную собственность прошёл с нарушениями.

Всего же Генпрокуратура за последние месяцы подала несколько десятков судебных исков об изъятии частных активов предприятий в госсобственность.

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