Агрохолдинг «Таврос» приобрёл птицефабрику «Комсомольская» Информация о цене сделки не разглашается Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Закрыта сделка по продаже ранее принадлежавшей банку непрофильных активов «Траст» птицефабрики «Комсомольская» агрохолдингу «Таврос». Как сообщает «Коммерсантъ», новым владельцем предприятия в Кунгурском округе стало ООО «Управление агроактивами». Информация о цене сделки не разглашается.

Птицефабрика «Комсомольская» расположена в пос. Комсомольский и является крупнейшим производителем яиц в Пермском крае. Ежегодно предприятие производит 650 млн штук товарного яйца. Выручка за 2022 год составила 3,6 млрд руб., а чистая прибыль — 15,8 млн руб.

Птицефабрика находилась в собственности банка «Траст» с 2018 года. С весны 2023 года предприятие было выставлено на торги с начальной ценой в 1,95 млрд руб., однако аукцион не состоялся, так как не поступило заявок. В начале октября стало известно, что «Траст» ведёт переговоры с агрохолдингом «Таврос» о продаже этого актива.

ООО «Управление агроактивами» было зарегистрировано в Мособласти в 2016 году и специализируется на холдинговой деятельности. Выручка компании за 2022 год составила 1,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 149,3 миллиона рублей. Владельцами ООО являются Денис Майоров (99,9% уставного капитала) и Виталий Бочков (0,1%). Компания связывается с агрохолдингом «Таврос». В конце 2022 года ООО «Управление агроактивами» приобрело птицефабрику «Башкирская» с мощностью 750 миллионов яиц в год у группы «Черкизово».

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