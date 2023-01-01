Крупнейшую в Прикамье птицефабрику купит башкирский агрохолдинг Сумма сделки не сообщается Поделиться Твитнуть

Яйцо

Константин Долгановский

Крупнейший в Башкортостане агрохолдинг «Таврос» планирует приобрести птицефабрику «Комсомольская» в Кунгурском округе Пермского края. В случае успешного завершения сделки птицефабрика, контролируемая холдингом, сможет стать одним из лидеров в производстве пищевых яиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Птицефабрика принадлежит сейчас банку непрофильных активов «Траст», «Таврос» уже на следующей неделе может окончательно согласовать с ним покупку предприятия. Сумма сделки не сообщается.

Крупный игрок в отрасли, структура, вероятно, связанная с «Тавросом», ранее приобрела птицефабрику «Башкирская» ёмкостью 750 млн яиц в год, а также предприятие в Кировской области с производственной мощностью 320-325 млн яиц. Вместе эти активы обеспечивают общую годовую производственную мощность более 1,7 млрд яиц, превышающую результаты лидера отрасли — птицефабрики «Синявинская», выпустившей в прошлом году 1,6 млрд яиц. Возможно, при дополнительных инвестициях птицефабрика «Комсомольская» сможет увеличить производство до 1,5 млрд яиц в год.

Птицефабрика «Комсомольская» — крупнейшая птицефабрика региона, производит 650 млн яиц в год. Выручка за 2022 год составила 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 15,8 млн руб.

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