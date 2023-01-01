Стали известны подробности ДТП в Перми с участием машины скорой помощи Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пермской ГИДДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие 12 октября с участием машины скорой помощи.

По информации полицейских, авария случилась около 13.00. В это время по автодороге «Подъезд к Перми» в в направлении города Краснокамска двигался автомобиль МАН с полуприцепом под управлением жителя Нижегородской области. На 496 км трассы водитель допустил наезд на стоящий автомобиль скорой помощи. После этого большегруз наехал на мужчину, тот находился у передней пассажирской двери скорой, а затем на стоящий легковой автомобиль «Вортекс Естима».

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

Ранее в минздраве рассказали, что пострадали водители легковушки, скорой и два фельдшера. Все пострадавшие госпитализированы.

Установление всех обстоятельств автоаварии продолжается.

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