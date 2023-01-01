На Западном обходе Перми скорая столкнулась с фурой Пострадали четыре человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Западном обходе Перми 12 октября произошло столкновение автомобиля скорой помощи, легковушки и большегруза. Медицинский автомобиль выбросило на обочину. О происшествии сообщили пользователи соцсетей, отметив, что в ДТП есть пострадавшие.

В минздраве региона рассказали, что в результате данной аварии пострадали четыре человека. Это водители легкового автомобиля и скорой, а также два фельдшера. Пациентов в скорой не было.

Раненые с различными травмами отправлены в больницы.

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