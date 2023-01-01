Северо-запад Пермского края накрыл мощный снегопад Во многих территориях установился временный снежный покров Поделиться Твитнуть

Из-за приближения циклона со стороны Балтийского моря на северо-западе Пермского края начался сильный снегопад. В Гайнах и Косе видимость упала до 1 км, формируется снежный покров. Всё это сопровождается сильным ветром. В Верещагино отмечены порывы до 17 м/с. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В региональном управлении МЧС предсказали ухудшение погодных условий на большей части региона в ближайшие сутки. В крае пройдут сильные дожди, ночью со снегом. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.





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