На Пермский край надвигаются сильные дожди с мокрым снегом Поделиться Твитнуть

Региональное управление МЧС рассылает жителям Пермского края срочное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие 24 часа. В соответствии с данными Центральной гидрометеорологической службы, 13 октября на территории Прикамья ожидаются сильные дожди, которые ночью могут смениться мокрым снегом. В некоторых районах возможно налипание мокрого снега на проводах. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Жителей региона настоятельно призывают соблюдать меры безопасности, воздерживаться от пребывания вблизи деревьев, непрочных конструкций и линий электропередачи, а также не парковать автомобили рядом с ними.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

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