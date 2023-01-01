Власти Прикамья согласовали строительство восьмиэтажного дома на улице Гашкова в Перми Поделиться Твитнуть

Из презентации, представленной на комиссии ПЗЗ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 11 октября подписал постановление о внесении изменений в ст. 49 Правил землепользования и застройки Перми. Документом устанавливаются границы подзоны Ж-2 (в восемь этажей) территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) в отношении земельного участка, расположенного по адреса ул. Гашкова, 30/4 в Мотовилихинском районе краевого центра.

Напомним, об установлении подзоны на бывшем участке завода «Машиностроитель» площадью 1,6 тыс. кв. м комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) весной этого года попросил предприниматель Алексей Мифтахов. Тогда у членов комиссии ПЗЗ возникли вопросы: Мифтахов не предоставил схему транспортного моделирования участка, а также детальные эскизы фасадов дома и вписанность в общий вид. Поэтому проект отправили на доработку.

В скорректированном проекте, который рассмотрели в августе, все замечания были учтены, и, как заверила представитель застройщика, новый дом органично впишется в линию существующей застройки, а размещение объекта не помещает существующим проездам.

По словам главного архитектора Дмитрия Лапшина, главное условие было в том, чтобы существующая застройка и контур здания разместились по одной линии. Лапшин отметил, что сейчас линия застройки будущего дома зафиксирована на одном уровне с окружающими домами (на уровне 3-4 этажей). Планируемый дом визуально впишется в пространство.

Изменённый проект был поддержан.

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