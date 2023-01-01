Максим Артамонов На улице Гашкова в Перми построят восьмиэтажный дом Бывший участок «Машиностроителя» будет застраивать предприниматель Алексей Мифтахов Поделиться Твитнуть

Из презентации, представленной на комиссии ПЗЗ

Члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) обсудили вопрос установления подзоны Ж-2 (в восемь этажей) территориальной зоны жилой застройки в отношении земельного участка площадью 1,6 тыс. кв. м, расположенного по ул. Гашкова, 30/4.

В сентябре прошлого года завод «Машиностроитель» объявил аукцион по продаже земли. Победителем стал индивидуальный предприниматель Алексей Мифтахов. Цена контракта составила 13,8 млн руб.

Весной этого года у членов комиссии ПЗЗ возникли вопросы: Алексей Мифтахов не предоставил схему транспортного моделирования участка, а также детальные эскизы фасадов дома и вписанность в общий вид. Поэтому проект отправили на доработку.

В скорректированном проекте все замечания были учтены, и, как заверила представитель застройщика, новый дом органично впишется в линию существующей застройки, а размещение объекта не помещает существующим проездам.

По словам главного архитектора Дмитрия Лапшина, главное условие было в том, чтобы существующая застройка и контур здания разместились по одной линии. Лапшин отметил, что сейчас линия застройки будущего дома зафиксирована на одном уровне с окружающими домами (на уровне 3-4 этажей). Планируемый дом визуально впишется в пространство.

Изменённый проект был поддержан.

Кроме того, комиссия рассмотрела вопрос о двух участках, расположенных в квартале, ограниченном улицами Тюменской, Омской, Сигаева и Братьев Варевых. Там планируется построить жильё для сотрудников завода «Машиностроитель».

Как пояснил на заседании комиссии ПЗЗ представитель завода, у сотрудников предприятия есть возможность купить квартиры на льготных условиях, и заявки уже подали 1200 чел.

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