За неделю бензин в Пермском крае подешевел в среднем на 30 копеек за литр При этом цена автомобильного топлива остаётся самой высокой среди регионов ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Автомобильное топливо в Пермском крае дешевеет вторую неделю. По данным Росстата на 8 октября, литр АИ-92 снизился в цене с 50,33 (по данным на 1 октября) до 50,04 руб. (-29 коп.), литр АИ-95 — с 54,91 до 54,46 руб. (-45 коп.), АИ-98 остался на уровне 67,69 руб. за литр, дизельное топливо подешевело с 63,88 до 63,45 руб. (-43 коп.).

При этом средняя цена на бензины в Прикамье (55,11 руб.) по-прежнему остаётся самой высокой среди всех регионов ПФО.

За неделю со 2 по 8 октября Росстат зафиксировал снижение цен на автомобильное топливо в 66 субъектах РФ, а рост в четырёх регионах.

Снижение цен началось после того, как в сентябре правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка.

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