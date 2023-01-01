В Прикамье упали цены на автомобильное топливо Сразу на 90 копеек подешевел литр АИ-98 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 25 сентября по 1 октября Росстат зафиксировал снижение цен на автомобильное топливо в 62 субъектах РФ. Более всего оно подешевело в Республике Карелия и Омской области (-2,5% и — 2,3% соответственно). Рост цен на бензин был зафиксирован в 13 субъектах страны. Более всего он подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе (+1,3%). СРедняя цена на литр бензина в России снизилась до отметки 55,68 руб. за литр.

В Пермском крае автомобильное топливо падало в цене. Так, литр АИ-92 подешевел с 50,48 до 50,33 руб. (-15 коп.), литр АИ-95 — с 55,27 руб. до 54,91 руб. (-36 коп.), АИ-98 —с 68,59 руб. до 67,69 руб. (-90 коп.), дизельное топливо — с 64,40 до 63,88 руб. (-52 коп.).

При этом средняя цена на бензины в Прикамье (55,41 руб.) по-прежнему остаётся самой высокой среди всех регионов ПФО и выше средней цены по округу (53,53 руб.).

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