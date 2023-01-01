Максим Артамонов Мэрия Перми не будет выселять зооэкзотариум из помещения на Льва Шатрова Ранее сообщалось, что коллекция редких особей могла оказаться на улице Поделиться Твитнуть

Городская администрация решила не выселять зооэкзотариум из помещения на ул. Льва Шатрова, 34 в Свердловском районе. Об этом в ходе прямого эфира на радиостанции «Спутник» заявил мэр Эдуард Соснин. По словам градоначальника, он «включился в эту ситуацию, и она неоднозначная».

«Общественная организация существует давно, за аренду и коммунальные услуги зооэкзотариум не платил. Одновременно с этим в городе не хватает общественных центров — нам нужно работать с молодёжью, общественными объединениями. Мои сотрудники уже съездили в зооэкзотариум и разрешили ситуацию. Лаборатория зооэкзотариума останется в этом помещении; договорились, что они будут платить минимальную коммунальную плату, сами сделают необходимый ремонт", — пояснил чиновник, заверив, что лаборатория останется по этому адресу.

В конце сентября СМИ сообщали, что мэрия планирует выселить лабораторию-экспозицию зооэкзотариума из помещения по ул. Льва Шатрова, 34. В городской администрации ссылались на отсутствие ремонта в зооэкзотариуме — его не было 15 лет. Кроме того, помещение планировалось передать ТОСу Свердловского района города.





Само помещение экзотариума является муниципальным, и договор аренды истекает 31 декабря 2023 года. О проблемах заведения сотрудники лаборатории рассказали журналистам. Они сообщили, что если его выселят, то негде будет разместить животных.





Пермским зооэкзотариумом руководит Екатерина Сысолина, а основателем был герпентолог Олег Рицков. Сейчас в лаборатории-экспозиции насчитывается более 200 редких змей, лягушек, ящериц и пауков. В коллекции чрезвычайно редкие особи, занесённые в Красную книгу. Там проводятся бесплатные экскурсии для школьников и дошкольников.





Напомним, в ходе прямого эфира глава Перми прокомментировал ситуацию с оптимизацией штатов администрации и заявил, что главная задача мэрии — выполнение всех соцпрограмм и продолжение работы по благоустройству города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.