Максим Артамонов

Мэрия Перми не будет выселять зооэкзотариум из помещения на Льва Шатрова

Ранее сообщалось, что коллекция редких особей могла оказаться на улице

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змея зооэкзотеррариум рептилии

Фото: vk.com/exoperm

Городская администрация решила не выселять зооэкзотариум из помещения на ул. Льва Шатрова, 34 в Свердловском районе. Об этом в ходе прямого эфира на радиостанции «Спутник» заявил мэр Эдуард Соснин. По словам градоначальника, он «включился в эту ситуацию, и она неоднозначная».

«Общественная организация существует давно, за аренду и коммунальные услуги зооэкзотариум не платил. Одновременно с этим в городе не хватает общественных центров — нам нужно работать с молодёжью, общественными объединениями. Мои сотрудники уже съездили в зооэкзотариум и разрешили ситуацию. Лаборатория зооэкзотариума останется в этом помещении; договорились, что они будут платить минимальную коммунальную плату, сами сделают необходимый ремонт", — пояснил чиновник, заверив, что лаборатория останется по этому адресу.

В конце сентября СМИ сообщали, что мэрия планирует выселить лабораторию-экспозицию зооэкзотариума из помещения по ул. Льва Шатрова, 34. В городской администрации ссылались на отсутствие ремонта в зооэкзотариуме — его не было 15 лет. Кроме того, помещение планировалось передать ТОСу Свердловского района города.

Само помещение экзотариума является муниципальным, и договор аренды истекает 31 декабря 2023 года. О проблемах заведения сотрудники лаборатории рассказали журналистам. Они сообщили, что если его выселят, то негде будет разместить животных.

Пермским зооэкзотариумом руководит Екатерина Сысолина, а основателем был герпентолог Олег Рицков. Сейчас в лаборатории-экспозиции насчитывается более 200 редких змей, лягушек, ящериц и пауков. В коллекции чрезвычайно редкие особи, занесённые в Красную книгу. Там проводятся бесплатные экскурсии для школьников и дошкольников.

Напомним, в ходе прямого эфира глава Перми прокомментировал ситуацию с оптимизацией штатов администрации и заявил, что главная задача мэрии — выполнение всех соцпрограмм и продолжение работы по благоустройству города.

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