Максим Артамонов
Мэрия Перми не будет выселять зооэкзотариум из помещения на Льва Шатрова
Ранее сообщалось, что коллекция редких особей могла оказаться на улице
Городская администрация решила не выселять зооэкзотариум из помещения на ул. Льва Шатрова, 34 в Свердловском районе. Об этом в ходе прямого эфира на радиостанции «Спутник» заявил мэр Эдуард Соснин. По словам градоначальника, он «включился в эту ситуацию, и она неоднозначная».
«Общественная организация существует давно, за аренду и коммунальные услуги зооэкзотариум не платил. Одновременно с этим в городе не хватает общественных центров — нам нужно работать с молодёжью, общественными объединениями. Мои сотрудники уже съездили в зооэкзотариум и разрешили ситуацию. Лаборатория зооэкзотариума останется в этом помещении; договорились, что они будут платить минимальную коммунальную плату, сами сделают необходимый ремонт", — пояснил чиновник, заверив, что лаборатория останется по этому адресу.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.