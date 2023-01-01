Максим Артамонов В Перми продолжится ремонт фасадов домов Ежегодно на эти цели будет выделяться по 200 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин во время прямого эфира на радиостанции «Спутник» сообщил, что главная задача мэрии — выполнение всех соцпрограмм, которые были заявлены ранее, и работы по благоустройству.

«Мы не останавливаем программу ремонта фасадов: на каждый год выделено по 200 млн рублей. Также заложены средства на обслуживание умных остановок. Бюджет на обслуживание лестниц увеличен в два раза. Более 40 млн рублей направим в течение года на содержание контейнерных площадок», — сказал чиновник.

Он также отметил, что В городском бюджете на 2024-2026 годы предусмотрены средства на возведение пяти общественных центров.

Напомним, в конце августа, во время избрания Эдуарда Соснина мэром Перми на пленарке гордумы, а также в день его инаугурации он пообещал сохранить темпы благоустройства в городе, который был достигнут в рамках подготовки к 300-летию Перми. Также чиновник пообещал сосредоточить усилия на развитии районов и микрорайонов, чтобы уровень комфорта в них был не ниже, чем в центре города, а из конкретных задач упомянул борьбу с нестационарными торговыми объектами, расселение ветхого жилья и освещение на улицах.

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