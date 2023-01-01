Максим Артамонов Глава Перми прокомментировал ситуацию с оптимизацией чиновников мэрии Эдуард Соснин пообещал, что качество муниципальных услуг не снизится Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сокращение численности сотрудников городской администрации не скажется на качестве оказания муниципальных услуг. Об этом мэр заявил во время прямого эфира на радиоcтанции «Спутник».

Глава Перми пояснил, что запущена комплексная работа по интенсивности работы чиновников, и «есть чёткое видение и понимание, что часть услуг может быть оказана в электронном виде».

«По моему поручению запущена комплексная работа по интенсивности работы чиновников. Часть услуг, которые оказывают чиновники, может быть оказана и в электронном виде. Мы видим дублирование полномочий отдельных сотрудников. Качество предоставления услуг администрацией Перми ни в коем случае не снижается. 50 видов различных муниципальных услуг как оказывали, так и оказываем», — отметил Соснин.

Чиновник признал, что в Перми есть кадровый голод, потому что специалисты «не особо идут работать в районные администрации или администрацию города». Это связано, в том числе, с уровнем зарплат, и «соревноваться с коммерческими компаниями мы не можем. Будем внедрять цифровые «истории» управления. Условия, в которых работают чиновники, должны быть нормальными».

Напомним, в начале октября стало известно о сокращении штатной численности сотрудников мэрии. Говорилось о закрытии 200 ставок. Позже в администрации Перми прокомментировали ситуацию.

В администрации подтвердили, что процесс оптимизации активно ведётся и включает в себя анализ штатных расписаний всех подразделений. Одновременно с этим в мэрии анализируют необходимость сокращения или перераспределения численности муниципальных служащих в связи с принятием законов Пермского края о передаче ряда полномочий органам местного самоуправления на краевой уровень.

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