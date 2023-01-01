В администрации Перми пояснили ситуацию с оптимизацией штатной численности мэрии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В свете публикаций СМИ о сокращении штатной численности мэрии, в администрации Перми решили разъяснить ситуацию, связанную с процессом оптимизации.

В администрации подтвердили, что он активно ведётся и включает в себя анализ штатных расписаний всех подразделений. Под руководством главы города Эдуарда Соснина внедряются меры по интенсификации труда, уделяется особое внимание к автоматизации различных процессов. Это позволяет управлять численностью муниципальных служащих планомерно.

«При этом, администрация Перми работает штатно, выполняет все свои полномочия в полном объёме. Специалисты мэрии в ежедневном режиме осуществляют решение более 70 вопросов местного значения, включающих в себя более 850 задач и функций, предоставляют более 50 видов различных муниципальных услуг», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим в мэрии анализируют необходимость сокращения или перераспределения численности муниципальных служащих в связи с принятием законов Пермского края о передаче ряда полномочий органам местного самоуправления на краевой уровень.

Напомним, сегодня стало известно, что в мэрии Перми прошло сокращении 200 ставок.

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