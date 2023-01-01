Максим Артамонов В этом году абитуриенты подали 59 тысяч заявлений в колледжи и техникумы Прикамья Краевые власти подвели итоги приёмной кампании в учреждения СПО региона Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермским авиационным техникумом

В Пермском крае подвели итоги приёмной кампании в учреждения среднего профессионального образования (СПО) региона. О контрольных цифрах приёма, количестве абитуриентов и новых проектах в системе СПО рассказала министр образования и науки Раиса Кассина. Видеотрансляция заседания краевого правительства велась ВКонтакте.

В техникумах и колледжах в этом году было доступно 16 378 мест. При этом из них ещё свободно 318 мест. Подать документы можно до 25 ноября.

Из доклада Раисы Кассиной

В 2023 году в учреждения СПО Прикамья было подано 59 тыс. заявлений. При этом учиться в Пермский край приехали студенты из 63 регионов страны, отметила чиновница.

Из презентации Раисы Кассиной

«В этом году именно абитуриентов только приехало 772 человека. Это огромное количество. Ещё несколько лет назад их было 60-70 человек. Наша задача не только принять их и обеспечить качественное обучение, но и сделать всё возможное, чтобы они оставались в Пермском крае. Большинство из них, примерно 67%, действительно остаются», — пояснила чиновница.

Для того чтобы принять такое количество иногородних студентов, в регионе построено три новых общежития (два находятся в Перми).

Краевой минобр ввёл в этом учебном году девять новых профессий и специальностей, среди них — эксплуатация беспилотных авиасистем, картография, сурдокоммуникация и др.

Кроме того, с этого учебного года в Пермском крае будут открыты пять учебно-производственных комплексов (УПК) в техникумах и колледжах по обработке металлических изделий, токарной обработке деталей, производству изделий из пластмасс и по производству спецодежды. Их откроют для практической подготовки студентов и для предоставления им временной работы. Эти комплексы планируется открыть при Чусовском индустриальном техникуме, Пермском техникуме промышленных и информационных технологий, Соликамском технологическом колледже, Пермском авиационном техникуме и Чайковском техникуме промышленных технологий и управления.

Напомним, на этом же заседании правительства, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерствам образования и финансов региона обеспечить возможность для выпускников 9-х классов, которые не получили аттестат, продолжить учиться в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). Деньги на это будут выделены из краевого бюджета.

Кроме того, в этом году Пермский авиационный техникум им. Шевцова взял 25 студентов на обучение по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», конкурс составил 14 человек на одно место. Студенты будут учиться на бюджетной основе.

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