Максим Артамонов В Перми авиационный техникум начал обучение 25 будущих специалистов по беспилотникам Они учатся бесплатно Поделиться Твитнуть

Пермский авиационный техникум им. Шевцова взял 25 студентов на обучение по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», конкурс составил 14 человек на одно место. Студенты будут учиться на бюджетной основе. Об этом сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании регионального правительства. Видеотрансляция велась ВКонтакте.

«25 человек впервые приняты. Конкурс был 14 человек на место. Этот модуль включён в специальность «Мехатроника и мобильная робототехника». Кроме того, будем учить по «коротким» программам. Закуплено оборудование благодаря поддержке правительства Пермского края. Эти кадры будут востребованы в сельском, лесном хозяйстве, в безопасности дорожного движения, для работы в МЧС и так далее», — рассказала чиновница.

О том, что Пермский авиационный техникум будет готовить специалистов по беспилотникам, стало известно в марте. В июне образовательное учреждение получило лицензию для обучения по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Преподаватели учебного заведения уже прошли повышение квалификации и переподготовку.

В матбазу специальности вошли учебно-методические комплексы с кибернетическими конструкторами по робототехнике, беспилотные авиационные системы, ультразвуковая система навигации, электромонтажная мастерская, VR-тренажёр и пр.

Раньше специалистов по беспилотникам готовили только в Москве и Новосибирске. Таким образом, Пермь стала третьим городом в России, где можно получить такую специальность.

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