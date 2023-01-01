Максим Артамонов В Пермском крае не получившие аттестат школьников смогут получить свидетельство о профессии В регионе ежегодно до 400 школьников не могут окончить девятый класс Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерствам образования и финансов региона обеспечить возможность для выпускников 9-х классов, которые не получили аттестат, продолжить учиться в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). Об этом он заявил на заседании краевого правительства во время обсуждения итогов приёмной кампании в учреждениях СПО региона.

Со следующего года школьники, не получившие аттестат по окончанию девяти классов, смогут получить возможность профессионального обучения. Деньги выделят из краевого бюджета.

«У нас есть ребята, которые по тем или иным причинам не получают аттестаты после окончания 9-х классов. В основном, это семейные проблемы. Мы понимаем, что, если дальше ребята никуда не могут поступить, они потеряны для общества. Поэтому важно, чтобы они могли иметь возможность поступать в наши техникумы. Мы понимаем, что это невозможно сделать в рамках сегодняшних норм, потому что они на бюджетные места не поступят без аттестата. Считаю правильным, чтобы мы взяли финансовую нагрузку на нас, на край, и предоставили им возможность обучаться в техникумах», — отметил губернатор.

При этом он пояснил, что нужно сводить к минимуму количество таких детей, но «пока эта проблема не решена, ребята точно должны обучаться дальше».

Министр образования Пермского края Раиса Кассина в своём докладе отметила, что в регионе ежегодно не могут получить аттестат 380-400 выпускников 9-х классов. И сейчас, чтобы решить проблему, краевой минобр реализует программу, согласно которой в течение первого года после этого вчерашним школьникам помогают получить профессию и готовят к повторной аттестации и сдаче ОГЭ.

Такая мера, по мнению чиновницы, поможет подросткам не только получить аттестат, но и будет влиять на уменьшение количества правонарушений и преступности в подростковой среде.

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