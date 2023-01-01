Максим Артамонов В результате нападения на Израиль погибли четыре уроженца Перми Их имена на называются Поделиться Твитнуть

Во время нападения ХАМАС (организация, признанная в России террористической) на Израиль погибли четыре уроженца Пермского края. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на данные еврейского агентства «Сохнут». Среди погибших — две женщины 37 и 59 лет, а также двое мужчин в возрасте до 30 лет.

Имена убитых пока не называются.

По информации «Сохнут», «на данный момент известно о четырёх гражданах, которые родились в Перми и в дальнейшем совершили алию», то есть получили израильское гражданство.

По сообщению министерства здравоохранения этой страны, в результате атаки ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 1200 чел., а в секторе Газа из-за обстрелов Израиля погибли 900 чел.

Читайте также колонку журналистки «Нового компаньона», которая сейчас находится в Израиле, о первых днях военного конфликта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.