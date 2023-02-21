В ТРК «Семья» готовится к открытию магазин пермского бренда одежды Он займёт площади закрытого магазина франчайзи-партнёра Pepe Jeans Поделиться Твитнуть

фото: NashLosь

В пермском ТРК «Семья» в середине ноября откроется магазин бренда NashLosь. Он разместится на втором этаже первой очереди, на площадях закрытого ныне магазина франчайзи-партнёра Pepe Jeans. Торговая площадь отдела составит 96 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

NashLosь - пермский бренд, создатели которого занимаются производством одежды для женщин и мужчин более 10 лет. Бренд специализируется на моделях городского спортивного стиля и универсальной повседневной одежды среднего ценового сегмента.

Ранее "Новый компаньон" сообщал, что в ТРК вместо ресторана японской кухни «Тсуру» откроется итальянский ресторан «Перчини».

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