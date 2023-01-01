Алёна Бронникова Вместо «Тсуру» в пермском ТРК «Семья» откроется ресторан «Перчини» Площадка расположена на третьем этаже Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Торгово-развлекательный комплекс «Семья» в Перми проводит обновление ресторанной группы, в рамках которого запланировано открытие итальянского ресторана «Перчини». Как сообщают в администрации ТРК, новое заведение расположится на месте действующего ресторана японской кухни «Тсуру».

Для «Перчини» подготовят и расширят площадку до 282 кв. м на третьем этаже. По информации ТРК, «Тсуру» завершит работу уже этой осенью, а новый ресторан откроет двери в начале 2024 года.

Кроме того, закроется ещё одно заведение — пиццерия Petruccio, которое находится на фудкорте ТРК. В этом же зале запланирован переезд кафе «7 ложек» на другое место.

«Перчини» — это сеть современных итальянских ресторанов, где кухня сочетает в себе традиционные рецепты и гастрономические тренды. Основа меню — пицца и паста. Первый ресторан «Перчини» открылся в Новосибирске в 2007 году. Сейчас заведения сети работают в 18 городах : Сочи, Москве, Уфе, Астане, Тюмени и др. В Перми на данный момент открыта одна точка по ул. Ленина, 68.









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