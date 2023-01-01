Максим Артамонов В Перми прокуратура и Росприроднадзор проводят проверку по факту загрязнения Камы На прошлой неделе в реке образовалось большое маслянистое пятно Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба краевой прокуратуры

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура вместе с Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора начали проверку в связи с попаданием нефтепродуктов в Каму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Специалисты взяли пробы воды на наличие загрязняющих веществ.

Ведомство также скоординировало действия региональных и местных органов власти по недопущению дальнейшего попадания нефтепродуктов в водные объекты. На Каме установлены боновые заграждения и начата ликвидация последствий загрязнения.

Напомним, на прошлой неделе в Каме у Перми I было обнаружено большое пятно нефтепродуктов. Информация разошлась 6 октября в соцсетях. По словам очевидцев, следы нефтепродуктов появились в месте впадения Егошихи в Каму. Разводы были видны издалека, камни на берегу покрылись маслянистой жидкостью.

Это уже не первое загрязнение реки за последние несколько месяцев. Так, летом на поверхности Камы появилось масляное пятно, которое двигалось по течению от Мотовилихинских заводов к Коммунальному мосту. По результатам проверки Росприроднадзор выявил нарушения, материалы были переданы в прокуратуру для привлечения к ответственности виновных лиц.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.