Алёна Бронникова Максим Артамонов На Каме в Перми обнаружен большой разлив нефтепродуктов Взяты пробы воды, установлены боновые заграждения Поделиться Твитнуть

Фото Андрея Квиткина

В Каме у Перми I обнаружено большое пятно нефтепродуктов. Информация разошлась 6 октября в соцсетях.

По словам очевидцев, следы нефтепродуктов появились в месте впадения Егошихи в Каму примерно неделю назад. Как рассказал «Новому компаньону» экоактивист Андрей Квиткин, разводы видны издалека, камни на берегу покрыты маслянистой жидкостью.

По информации 59.ru, на месте разлива установили боновые заграждения, чувствуется сильный запах нефтепродуктов. Специалисты природоохранной прокуратуры Прикамья взяли пробы.

Общественная активистка Надежда Баглей обратила внимание, что в данном случае важны не только пробы, но и определение источника разлива:

«Пишут, пробы взяты. Но тут важны не только пробы, а определение источника. На глаз видно, что это серьёзная авария, и сброс надо перекрывать, а что вылилось — очищать».

В краевом минприроды «Новому компаньону» подтвердили информацию о том, что на место выезжали специалисты Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры. Мы сделали запрос в ведомство, на момент публикации ответ не был получен.

Летом на поверхности Камы было обнаружено масляное пятно, которое двигалось по течению от Мотовилихинских заводов к Коммунальному мосту. По результатам проверки Росприроднадзор выявил нарушения, материалы были переданы в прокуратуру для привлечения к ответственности виновных лиц.

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