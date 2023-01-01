Алёна Бронникова В Перми из-за нефтяного пятна на Каме прокуратура начала проверку Взяты пробы воды, устанавливаются виновные Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Жители Перми утром 2 мая заметили большое масляное пятно, фотографии которого появились в местных соцсетях. Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку данной информации, об этом сообщается на сайте ведомства.

«Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации об обнаружении в акватории р. Кама в Мотовилихинском районе г. Перми нефтяного пятна. На место инцидента выехал заместитель природоохранного прокурора Дмитрий Краснопёров. К проверочным мероприятиям привлечены специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Оценка исполнения законодательства будет дана органами после проверки отобранных проб воды в месте загрязнения. Затем будут установлены причины происшествия и виновные лица.

Напомним, это уже не первая ситуация с появлением маслянистого пятна на поверхности Камы в районе Мотовилихинских заводов. Осенью и летом 2022 года очевидцы делились фотографиями с образовавшимся в этом же районе пятном, движущимся в сторону Коммунального моста.

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