Елена Синица В Перми на Каме образовалось маслянистое пятно Оно появилось в районе Мотовилихинских заводов Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Перми на Каме образовалось маслянистое пятно. Фотографиями и видео с телекомпанией ВЕТТА поделились очевидцы.

Маслянистое пятно на поверхности воды пермяки заметили 13 октября. По словам очевидцев, оно образовалось в районе Мотовилихинских заводов и сейчас движется в сторону Коммунального моста.





Подобное пятно на поверхности воды жители города уже замечали летом, однако пояснений от Росприроднадзора, что это и в связи с чем появилось, не было.

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