В Перми достроили новую школу на 1050 мест Она примет учеников со второй четверти Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Холмогорская, 2ж завершилось строительство школы на 1050 мест. В неё со второй четверти начнут учиться школьники СОШ №82. Об этом в своём тг-канале сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Их ждёт вместительный актовый зал, просторная столовая, много оборудованных кабинетов по направлениям, два спортзала, а на улице — полноразмерное футбольное поле и игровые площадки. Школа построена сразу «под ключ», со всей мебелью и оборудованием», — добавил губернатор.

Дмитрий Махонин напомнил, что сейчас в регионе строится 17 школ.

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