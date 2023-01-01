В Перми власти проинспектировали строительство трёх школ Все они будут сданы до конца этого года Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совместно с акционером группы компаний «Инфраструктура детства» Отто Сопроненко и главой Перми Эдуардом Сосниным проинспектировал ход строительства школ в краевой столице. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В ходе инспекции были осмотрены три школы, которые строятся за счёт средств из федерального, краевого бюджетов и привлечения частных инвестиций. Объекты возводят ООО «ЖБК-Строй» и ООО «Соцпромстрой».

Всего по Пермскому краю сейчас строятся 19 школ, ещё три уже открыли свои двери первого сентября.

Инспекционный выезд начался со строительной площадки школы на ул. Кронштадтская, 41. Здесь смогут учиться около 1 050 детей. Подрядчик занимается внутренней отделкой, прокладывает инженерные коммуникации, а также проектирует территорию. Школу планируется сдать до конца 2023 года.

Другой объект инспекции — новый четырехэтажный корпус школы дизайна «Точка» на бульваре Гагарина. Он также рассчитан на 1 050 мест и сейчас готов уже на 58%. В здании идёт отделка фасадов, монтаж внутренних коммунальных и технических сооружений, отделка и покраска стен и потолков, устанавливается оборудования пожарной сигнализации. Подрядчик обещает закончить объект до конца этого года.

На прилегающей к школе территории будет оборудован современный спортивный кластер со стадионом, тренажерами и игровыми комплексами, появятся места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Кроме того, завершается строительство школы № 82 на ул. Холмогорская в Свердловском районе. Она возводится за счет средств инвестора. Согласно проекту, в новому здании предусмотрены учебные классы, кабинеты технологии, специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, а также столовая, актовый зал и два спортивных. В здании завершаются отделочные работы, идёт благоустройство территории, а кабинеты и учебные пространства наполняются необходимой мебелью.

По словам директор по строительству ООО «ЖБК-Строй» Клима Черняка, строительство этих трёх школ началось в прошлом году, работы идут в графике.

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