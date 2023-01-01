Максим Артамонов Контракт на первый этап реконструкции аэропорта Перми может быть расторгнут АО «Стройтрансгаз» могут внести в реестр недобросовестных подрядчиков Поделиться Твитнуть

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Контракт на первый этап реконструкции пермского аэропорта Большом Савино может быть расторгнут, а компании, которая осуществляет работы, грозит внесение в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на свой источник.

По его информации, решение о расторжении отношений подрядчиком (АО «Стройтрансгаз») могут принять федеральные власти. Причиной стало обращение краевых властей в правительство РФ: пермские чиновники сообщили о срыве сроков реконструкции перронов для телетрапов.

Этот же подрядчик занимается реконструкцией Чусовского моста — она заморожена с начала 2023 года.

Как уточняет издание, в настоящее время Росавиация и Минтранс РФ прорабатывают вопрос о расторжении контракта со «Стройтрансгаз». Впоследствии эту компанию могут внести в реестр недобросовестных подрядчиков.

Напомним, это уже второй контракт «Стройтрансгаза» на реконструкцию перрона Большого Савино, предыдущий был расторгнут два года назад из-за нарушений. Судя по высказыванию юриста, существует вероятность расторжения и нового контракта.

Ранее сообщалось, что компания «Стройтрансгаз» должна была завершить работы по реконструкции пермского аэропорта в конце сентября, но сорвала сроки.

Позже в компании сообщили, что работы по реконструкции перрона в пермском аэропорту отстают от графика из-за обнаруженных дефектов в земле. Задержку объяснили необходимостью корректировки проектной документации из-за выявленных проблем с грунтом.

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