Кредиторы завода Дзержинского заслушают отчёт конкурсного управляющего 30 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» Лев Шляпин уведомил о том, что 30 октября в 11:00 состоится собрание кредиторов предприятия. Оно пройдёт в зале заседаний заводоуправления. В повестке значится один вопрос — «Отчёт конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах проведения конкурсного производства (без постановки на голосование)».

Напомним, 29 сентября конкурсный управляющий машзавода Лев Шляпин объявил о приостановлении торгов по продаже имущественного комплекса предприятия, объявленных 20 сентября, «в связи с наличием обособленного спора». Речь идёт об иске Генпрокуратуры РФ. В июле надзорный орган обратился в суд с требованием изъять имущественный комплекс завода и передать его в государственную казну.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о торгах по продаже имущества ЗиДа в апреле этого года. Московская ПСК «Спецпроектстрой» приобрела имущественный комплекс предприятия за 725 млн руб. В мае Минпромторг РФ обратился в суд с иском об оспаривании торгов, затем к спору присоединились Росимущество и Генпрокуратура РФ.

В августе Лев Шляпин заявил о расторжении договора купли-продажи, заключённого между заводом и «Спецпроектстрой». Конкурсный управляющий пояснил, что это связано с отзывом у покупателя лицензии на работу со сведениями, составляющими гостайну. И предприятие снова выставили на торги. Начальная цена составила 725 млн руб.

Завод производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы для судов ВМФ, а также гражданскую продукцию.

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