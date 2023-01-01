На строительство ледовой арены на Иве привлекут 1 млрд рублей федеральных средств Пермский край стал 23 регионом, где используют инфраструктурные облигации ДОМ.РФ Поделиться Твитнуть

Финансирование проекта по строительству новой ледовой арены в пермском микрорайоне будет осуществляться при участии ДОМ.РФ через механизм инфраструктурных облигаций. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Пермский край стал уже 23 регионом, где используют инфраструктурные облигации ДОМ.РФ (всего с учётом пермского проекта одобрено уже 45 строек в России на сумму более 145 млрд руб.).

Механизм инфраструктурных облигаций запустили в 2021 году. Оператор программы, ДОМ.РФ, привлекает денежные средства с рынка капиталов через выпуск ценных бумаг и направляет их на строительство инфраструктуры в различных регионах по субсидируемой ставке. Инфраструктурные облигации позволяют создавать не только жилищную, но и общегородскую инфраструктуру в рамках развития агломераций и через схемы ГЧП и концессий. На данный момент успешно размещено шесть выпусков облигаций общим объемом 90 млрд руб.

Напомним, общая площадь нового спорткомплекса на Иве составит 10,3 тыс. кв. м. Крытая арена будет включать два ледовых поля и трибуны на не менее чем 250 мест. Проект строительства оценивается в 1,2 млрд руб., из которых более 1 млрд будет выделено из фонда ДОМ.РФ. Дополнительно 128 млн руб. будет выделено из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография».

Строительство арены уже началось. Оно осуществляется в рамках концессионного соглашения, а концессионером выступит компания «Красная машина» (находится под управлением Фонда развития Пермского края). Компания планирует завершить возведение спорткомплекса к концу 2024 года.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что по результатам прошлого года обеспеченность жителей Прикамья спортивной инфраструктурой составляет 68%, что выше среднего показателя по России. В регионе в настоящее время функционирует около 5 тыс. спортивных объектов.

А директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры. Он отметил, что ледовая арена в Перми окажет позитивное влияние на развитие жилищного строительства, поскольку на близлежащих землях до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию не менее 400 тыс. кв. м жилья для более чем 8 тыс. семей.

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