Максим Артамонов Объявлены победители конкурсной программы кинофестиваля «Лампа» Среди них — работы Алины Хабаровой и Алексея Романова Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба фестиваля «Лампа»

В Перми завершился юбилейный Международный фестиваль импакт-кино «ЛАМПА», который проходил с 5 по 8 октября. В последний день состоялась яркая церемония награждения победителей. Для гостей выступили амбассадоры кинофестиваля: Катя IOWA, Ева Смирнова, Катерина Шпица, Ольга Смирнова, Антон Богданов и другие. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь-300. Всё реально!».

Гран-при фестиваля был отмечен анимационный фильм «Куда уходят папы?» Алины Хабаровой. Он был посвящён острым темам, которые сложно обсуждать с детьми.

В специальной номинации фестиваля, приуроченной к 300-летию Перми, победителем стал короткометражный документальный фильм «Притяжение земли» Алексея Романова.

Полный список победителей кинофестиваля доступен на официальном сайте.

В этом году кинофестиваль «ЛАМПА» стал частью событийной программы 300-летнего юбилея города Перми. За четыре фестивальных дня жители и гости города посетили 12 фестивальных и пять специальных внеконкурсных показов, пять дискуссий и воркшопов, два мастер-класса и шесть событий уникального формата.

Напомним, в программу фестиваля вошли 56 работ. Участниками стали фильмы авторов из 12 стран.

В этом году стал председателем жюри кинофестиваля стал режиссёр и актёр, пермяк Антон Богданов

«Лампа» стала уникальным ежегодным событием. За девять лет, с 2014 по 2022 год, фильмотека собрала 11 тыс. работ из 134 стран. Мероприятие посетили более 5,5 млн человек.





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