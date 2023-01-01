Алёна Бронникова В программу юбилейного фестиваля импакт-кино «Лампа» вошли 56 работ Участниками стали фильмы авторов из 12 стран Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба фестиваля «Лампа»

В Перми 5 октября стартовал Международный фестиваль импакт-кино «Лампа». В течение четырёх дней, до 8 октября, жители и гости региона смогут стать зрителями фестивальных показов и участниками творческих встреч с режиссёрами и героями представленных на конкурсе работ.

В первый день на площадке фестиваля в ТРЦ «iMALL Эспланада» состоялась пресс-конференция. Основную линейку событий программы журналистам представили президент кинофестиваля Ольга Зубкова, министр культуры Пермского края Алла Платонова, зампредседателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина и жюри конкурса, в том числе член детского жюри, актриса Ева Смирнова.

Режиссёр и актёр, пермяк Антон Богданов в этом году стал председателем жюри кинофестиваля. Он поделился своими эмоциями о предстоящей работе. Спикер рассказал, что это «безумно волнительно», отметив, что на его плечи ложится большая ответственность оценивать социально острые фильмы:

«Как можно это оценивать? Здесь можно аплодировать стоя, заплакать можно. Можно на себе волосы рвать от того, что ты ничего не делаешь, а они делают. Огромный груз ответственности на жюри. Я постараюсь не подвести».

«Лампа» стала уникальным ежегодным событием. За девять лет, с 2014 по 2022 год, фильмотека собрала 11 тыс. работ из 134 стран. Мероприятие посетили более 5,5 млн человек. Этот год стал для "Лампы" юбилейным. Богданов отметил, что фестиваль является уникальным, и его формат просто невозможно повторить.

«Я бы вообще убрал слово "кинофестиваль", честно. Я бы попробовал назвать это "кинофорум", "кинохрам", хоть "киножизнь" — как угодно. Я много езжу по кинофестивалям страны, и не видел такого. "Лампа" не похожа на кинофестиваль, это что-то большее. Любой кинофестиваль зачастую повторяет программу другого, что-то заимствует. "Лампа" — это настолько уникальный продукт, что его невозможно сплагиатить», — поделился режиссёр.

Алёна Бронникова

Ольга Зубкова рассказала о деловой программе фестиваля и 14 конкурсных площадках. Новой номинацией в этом году станет «Пермь-300». Более подробно президент кинофестиваля остановилась на ночном показе. В этом году формат этой встречи изменится. Зрители смогут не только увидеть вдохновляющую подборку фильмов, но и стать участниками интерактивных событий.

«Гвоздём» вечера станет предпремьерный показ фильма «30 секунд», в котором режиссёр Иван Соснин впервые поднял тему, которая ранее не поднималась в киноиндустрии.

«В этом фильме будет не только подниматься тема проблем родителей долгоболеющих или тяжелоболеющих детей. Фильм даёт технологию помощи таким родителям. То есть в игровом сюжете впервые конкретно и детально предлагается помощь таким родителям. И я очень надеюсь, что этот фильм станет не просто историей, а такой технологией, которая будет реально помогать конкретным людям», — сообщила спикер.

Каждый из спикеров отмечал, что фестиваль не только рассказывает о проблемах, но и помогает их решить. «Это не про "обнять и плакать". Это про "понять и делать"», — отметила Ольга Зубкова.

В состав жюри второй год подряд вошёл продюсер, один из ведущих режиссёров Индии, многократный победитель «Каннских львов» Боддхаян Мукхерджи. Он рассказал о том, что на участие в конкурсе поступило 525 социально ориентированных короткометражных фильмов из 63 стран мира. Кроме этого, ещё 87 работ претендовало на новую номинацию, основанную совместно с Агентством ООН по делам беженцев. Он отметил, что выбрать было нелегко. В итоге в шорт-лист вошло 56 фильмов из 12 стран: России, Армении, Дании, Мексики, Франции, Ирана, Индии, Нидерландов, Швейцарии, Австрии и Канады. Наряду с работами опытных режиссёров в конкурсе будут участвовать фильмы пермских режиссёров: «Притяжение земли» и «Литовский язык».





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